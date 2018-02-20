​У Житомирі фотовиставкою та інсталяцією вшановують Героїв Небесної Сотні

У Житомирі вшановують Героїв Небесної Сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди у Житомирі в кінотеатрі «Жовтень» облаштовано інсталяцію «Хронологічні події Майдану 2014. Погляд сьогодення».

Виготовили інсталяцію фахівці управління культури міської ради разом із учнями та викладачами Житомирської художньої школи. Також їм допомагали працівники кінотеатру імені Франка.

Окрмі цього, у приміщенні Житомирської міської ради діє виставка робіт житомирського фотографа Леоніда Шрайбікуса. Його роботи також приурочені до річниці Євромайдану.

Роботи, що представлені на виставці, зроблені безпосередньо під час подій на Майдані 18 лютого.

«Фотографія – це зафіксована мить історії. Головною ідеєю виставки є відтворення хронології подій 18-го лютого, саме того дня, коли розпочалось пряме протистояння між владою та народом», - розповідає Щрайбікус.

На виставці представлені близько 30 світлин, зроблених під час трагічних подій.

Заходи з вшанування Героїв Небесної Сотні у місті тривають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері у центрі Житомира до Дня Героїв Небесної Сотні відбудеться Віче пам’яті, під час якого згадають загиблих учасників Революції Гідності.