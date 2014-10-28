Бойові дії в Донецьку припинилися

"Станом на 10.00 в Донецьку тихо, повідомлення про інциденти не надходять", - йдеться в повідомленні прес-служби Донецької міськради.

Між тим, без газопостачання залишаються 3908 абонентів, серед них 12 багатоквартирних будинків, 2837 будинки приватного сектора і 26 підприємств.

"На відновлення пошкоджених від артобстрілів розподільних газопроводів одночасно задіяно 7 ремонтних бригад, які вже приступили до робіт по пр. Манежний, пров. Вільний - у Куйбишевському районі. По пр. Партизанському, вул. Ванди Василевської та вул. Артема у Київському районі", - додали в міськраді.

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Комунальні служби і громадський транспорт працюють у штатному режимі.