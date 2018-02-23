На Житомирщині з початку року усиновили та влаштували у сімейні форми виховання 21 дитину

Загалом, в області вже функціонує 42 дитячих будинків сімейного типу та 196 прийомних сімей, в яких виховується 638 дітей.

У 2018 році на Житомирщині у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї влаштували 15 дітей-сиріт, ще 6 дітей усиновили громадяни України.

Про це УНІАН повідомили у службі у справах дітей Житомирської облдержадміністрації.

«Усиновлення та розвиток прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу є пріоритетними формами влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Лише за січень-лютий цього року родини усиновили 6 дітей. Ще 15 дітей відтепер виховуються у трьох новостворених дитячих будинках сімейного типу та в одній прийомній сім’ї», - сказано у повідомленні.

Читайте такожУ Житомирі пільгові категорії дітей безкоштовно кататимуться на міській ковзанці - міськрадаЗагалом, в області вже функціонує 42 дитячих будинків сімейного типу та 196 прийомних сімей, в яких виховується 638 дітей.

Впродовж 2017 року в області усиновлено 77 дітей. "Крім цього, служби мотивують сім’ї до усиновлення родинних груп, оскільки більша частина дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, мають братів і сестер. Так, у минулому році 14 родин усиновили дітей родинними групами разом з братами чи сестрами. Ще дві родинні групи усиновили іноземні громадяни" ,- сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині майже 91% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у сім'ях.