У Мінюсті розказали про перших покараних неплатників аліментів

Міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що найближчим часом у всіх областях України будуть створені штаби та мобільні групи з питань стягнення аліментів.

За перші 10 днів державні виконавці заборонили виїзд за кордон 25 тисячам і позбавили права водити автомобіль 21 тисячу неплатників аліментів. Також з 1 квітня в усіх регіонах України почнуть діяти спеціальні штаби та мобільні групи Державної виконавчої служби Мін’юсту, які зараз вже займаються стягненням аліментів з неплатників.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, виступаючи на стратегічній сесії з планування за напрямком «Реформа системи виконання судових рішень», повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, з початку квітня ці штаби додатково сфокусуються на стягненні з підприємств-боржників заборгованостей із заробітної платні на користь громадян.

Він нагадав, що закон, який посилює відповідальність неплатників аліментів, діє з 6 лютого і вже демонструє перші позитивні результати.

«Почав діяти публічний реєстр неплатників аліментів. У кожному регіоні в публічній площині були розміщені #ДошкиГаньби з переліком тих осіб, які не платять понад 3 місяці», - сказав очільник Мін’юсту.

Він повідомив про рішення міністерства створити оперативні штаби та мобільні групи в чотирьох областях, які мають найбільші проблеми з несплатою аліментів.

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«За 10 днів державні виконавці у Київській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях заборонили виїзд за кордон понад 25 тис. злісних неплатників аліментів, які мають заборгованість більше шести місяців. Так само було винесено більше 21 тис. постанов про тимчасову заборону керування транспортними засобами. Окрім цього, майже 6 тис. боржників оголошено в розшук», - сказав міністр юстиції.

Він також додав, що всього за 10 днів дії нового закону було стягнено додатково 50 млн грн боргів зі сплати аліментів.

«Спираючись на ці результати, я прийняв рішення розповсюдити практику мобільних груп на всю країну. Жоден з батьків, які не бажають фінансово підтримувати своїх дітей, жоден роботодавець, не залежно від того - малий це підприємець чи величезна компанія, не залежно від того - в приватній чи державній вона власності, не уникнуть відповідальності», - запевнив Петренко.

З 1 квітня штаби займуться ще одним надзвичайно соціально важливим напрямком - стягненням заборгованості із виплат заробітної плати.

«На сьогодні заборгованість перевищує 2,7 млрд грн. Тільки в органах виконавчої служби на виконанні виконавчих документів і рішень судів на 500 млн грн. З 1 квітня ці ініціатива запрацює по всій країні», - додав глава Мін’юсту.

Як відомо, 6 лютого, набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Закон передбачає тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти.

Також пропонується новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.