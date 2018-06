«Life must go on»: в галереї Лавра покажуть унікальне 3-d шоу

1 березня в муніципальній галереї «Лавра» пройде відкриття мультимедійного художнього проекту «Life must go on», який об’єднає в собі живопис, цифрове мистецтво, поезію та музику. Автори проекту - київська digital група «Skilz» та львівська художниця Лілія Студницька.

Команда «Skilz» вже зайняла перше місце на минулорічному фестивалі світла та медіа-мистецтва в Києві. Глядачам покажуть справжнє мультимедійне шоу, створене на основі поезії Ліни Костенко. Філософську складову поезії буде передано у візуальних образах цифрового мистецтва.

Одночасно в галереї буде презентована серія живопису «Ніч» львівської художниці Лілії Студницької. Це масштабні абстрактні полотна нічних пейзажів, відтворені в арт-об’єктах. Всі роботи сповнені яскравими кольорами, які, за словами автора, можна побачити тільки у повній темряві.

Мультимедійна естетика поєднання кольорів , слів, образів та рухів є основою нового проекту галереї Лавра:

«Сьогодні ми позиціонуємо галерею Лавра, як сучасний digital комплекс - простір, в якому мистецтво стирає будь-які межі. Завдяки новій панорамній відеопроекції картини можна почути, а музику - побачити. Артефакти минулого органічно співіснують з інсталяціями майбутнього. У поєднанні класичних напрямків мистецтва та цифрових технологій народжується нова художня мова сучасного арту. Наш проект «Life must go on» саме про це», - розповідає Тетяна Миронова, директор Київської муніципальної галереї «Лавра».

Відкриття: о 18.30

Виставка буде проходити до 1 квітня

Місце проведення: галерея «Лавра» (вул..Лаврська, 1)

Акредитація для ЗМІ обов’язкова: тел.. 096 287 4636 ( e-mail: dt@pr-assistant.agency)

Про «Skilz» - digital майстерня, команда режисерів, ілюстраторів, аніматорів та сценаристів. Переможці першого фестивалю світла та медіа-арту в Києві.

Про художницю Лілію Студницьку : закінчила Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша (відділ художня вишивка). У 2011 році закінчила Львівську Національну академію мистецтв і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дизайн» та здобула кваліфікацію дизайнера-модельєра костюму, дослідника, викладача. Її виставкова біографія розпочинається у 2007 році і охоплює Україну, Щвейцарію, США.

Про галерею Лавра: оновлений простір Київської муніципальної галереї Лавра – це сучасний майданчик, який має всі можливості для проведення виставок, фестивалів, презентацій та конференцій з використанням актуальних digital технологій. Панорамна відео-проекція розміром у 5280х800 дозволяє транслювати витвори мистецтва та створювати інсталяції у 3-d форматі. У майбутньому зала буде доповнена проекційними стінами, стелею та підлогою.