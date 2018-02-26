На Львівщині відтворили епізод польсько-української війни (фоторепортаж)

"Вовчухівська офензива" - наступальна воєнна операція Української Галицької армії в лютому 1919 року під час польсько-української війни (1918-1919).

У селі Вовчухи Львівської області відбулося театралізоване військово-історичне дійство з нагоди 100- річчя проголошення ЗУНР та боїв підрозділів Галицької Армії під час "Вовчухівської офензиви". "Вовчухівська офензива" - наступальна воєнна операція Української Галицької армії в лютому 1919 року під час польсько-української війни (1918-1919).

1 листопада 2018 року виповнюється 100 років з дня проголошення Українською Національною Радою Західноукраїнської Народної Республіки, а 22 січня 2019 року – 100 років з дня проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Влада Львівської та Івано-Франківської областей планує масштабно відзначити ці дати.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Івано-Франківську реконструювали бій УПА проти Вермахту.