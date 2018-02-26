В Одесі через морози та сніг відміняють заняття в школах і садках
12:22, 26 лютого 2018Суспільство
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У дитсадках будуть працювати тільки чергові групи для тих дітей, батьки яких не зможуть залишити дітей вдома.
Ілюстрація / REUTERS
Завтра, 27 лютого, у зв'язку з очікуваним снігопадом і морозами, заняття в одеських школах і дитсадках будуть скасовані.
Таке рішення сьогодні прийняла комісія з техніко-екологічної безпеки Одеської міськради, передає 048.ua.
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У дитсадках будуть працювати тільки чергові групи для тих дітей, батьки яких не зможуть залишити дітей вдома.
Як повідомлялося, протягом найближчих днів в Україні очікуються морози, снігопади і сильний вітер.
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