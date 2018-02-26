В Одесі через морози та сніг відміняють заняття в школах і садках

У дитсадках будуть працювати тільки чергові групи для тих дітей, батьки яких не зможуть залишити дітей вдома.

Завтра, 27 лютого, у зв'язку з очікуваним снігопадом і морозами, заняття в одеських школах і дитсадках будуть скасовані.

Таке рішення сьогодні прийняла комісія з техніко-екологічної безпеки Одеської міськради, передає 048.ua.

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У дитсадках будуть працювати тільки чергові групи для тих дітей, батьки яких не зможуть залишити дітей вдома.

Як повідомлялося, протягом найближчих днів в Україні очікуються морози, снігопади і сильний вітер.