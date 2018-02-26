У регіоні планують побудувати центр реабілітації інвалідів та учасників АТО на базі центру вертебрології та відкрити центр медико-санітарної допомоги у Бердичеві.

На Житомирщині цьогоріч реалізують низку нових проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на звітній прес-конференції за результатами роботи у 2017 році повідомив у Попільнянському районі голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

За його словами, у 2018 році на Житомирщині окрім продовження курсу на розвиток регіону, заплановано реалізувати низку нових проектів.Так, Гундич підкреслив, що, згідно планів, в області перші 10 із 35 амбулаторій будуть побудовані та реконструйовані.

Також у регіоні планують побудувати центр реабілітації інвалідів та учасників АТО на базі центру вертебрології та відкрити центр медико-санітарної допомоги у Бердичеві. Серед планів - і зведення першої черги реконструкції онкологічного диспансеру, продовження будівництва хірургічного корпусу лікарні у місті Новограді-Волинському, а також придбання ангіографа.

Окрім цього, в сфері енергетики на Житомирщині впроваджуватимуть програму встановлення лед-освітлення у населених пунктах регіону. Серед іншого, на Житомирщині і надалі триватиме ремонт доріг: так, зокрема, понад 800 км доріг місцевого значення планують відремонтувати.

На брифінгу прозвучало, що наразі Житомирщина займає 1 місце серед областей за охопленням території області об’єднаними громадами та має всі шанси першою пройти процес децентралізації. « 46 громад, які об’єдналися, показують іншим територіям, що таке жити із фінансовим ресурсом, який виріс у 7 разів, що таке самостійно управляти своїми коштами і відбудовувати об’єкти, утеплювати школи, ремонтувати дороги, встановлювати освітлення», - зазначив Гундич.

Пресі нагадали, що у минулому році у Житомирській області та рахунок коштів ДФРР вдалося відреставрувати Бердичівський театр, який був там 100 років тому, реконструювати Олевську гімназію та Ємільчинську загальноосвітню школу №1, утеплити Хорошівську та Гришковецьку гімназії та встановити вуличне лед-освітлення у Високівській об'єднаній територіальній громаді, а також у населених пунктах Житомирського та Черняхівського районів. Серед іншого, в області було встановлено станцію знезалізнення питної води та водогінні мережі у Краснопільській об'єднаній територіальній громаді, проведено реконструкцію амбулаторії в Довбиській ОТГ, а також розпочато низку проектів, які будуть завершені цьогоріч.

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Також Гундич повідомив про позитивні зрушення в економіці: за його даними, інвестиції у Житомирську область наразі вкладає 51 країна світу, а за рахунок відкриття та розширення виробництва в області торік створено більше 2,5 тис. нових робочих місць.

Крім цього, керівник області підкреслив, що Житомирщина не лише відкрита до бізнесу, а й прозоро веде свою діяльність.«Ми максимально прозоро ведемо діяльність в бюджетних установах і організаціях, використовуючи систему ProZorro. Лише за минулий рік завдяки електронним закупівлям заощаджено 33,3 млн грн», – додав Гундич.

Нагадаємо, Житомирщина займає 1 місце в Україні серед областей за охопленням території області об’єднаними громадами. Вони тепер мають можливість самостійно управляти своїми коштами і відбудовувати об’єкти, утеплювати школи, ремонтувати дороги та встановлювати освітлення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гундич прозвітував про результати роботи за 2017 рік. Ця звітна прес-конференція відбулася у Попільнянському районі на новому насіннєвому заводі «Монсанто», що є одним із масштабних інвестиційних проектів Житомирщини.