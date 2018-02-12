Голова Житомирської ОДА Гундич провів зустріч із послом Індії щодо налагодження співпраці

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бхарті запропонував співпрацю Індії і Житомирщині у сфері сільськогосподарського господарства, лісогосподарського, каменевидобування, медицини та кінематографії.

Сьогодні голова Житомирської ОДА Ігор Гундич провів зустріч із послом Індії щодо налагодження співпраці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

"Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бхарті поспілкувалися щодо налагодження співпраці між Житомирщиною та Індією",- сказано у повідомленні.

«Це перший за часів незалежної України візит Посла Індії на Житомирщину. І це дивно, тому що ми експортуємо в Індію зерно, сіль, деревину, папір, а імпортуємо керамічні вироби та бавовну. Впевнений, що саме після вашого візиту наша співпраця посилиться та дасть можливість бізнес колам працювати за різними напрямками. Крім керамічних виробів та бавовни, наша область цікава різними галузями, такими як сільськогосподарська, лісопереробна та каменевидобувна. Саме ці галузі можуть зацікавити ваших представників бізнесу», – сказав Гундич.

Керівник області додав, що у 2017 році до нас надійшли інвестиції з 50 країн світу, а це говорить про те, що Житомирщина відкрита для інвесторів і буде з ними працювати та максимально допомагати.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бхарті у свою чергу запропонував співпрацю Індії і Житомирщині у сфері сільськогосподарського господарства, лісогосподарського, каменевидобування, медицини та кінематографії. Також він запропонував провести на Житомирщині дні індійського кіно, де покажуть 3-5 фільмів, які дубльовані українською.

Програмою перебування Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Індія в Україні на Житомирщині передбачено знайомства із підприємствами області та вищими навчальними закладами.