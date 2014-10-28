Завтра в Донецьку почнуть давати воду на цілий день

Завдяки збільшенню пропускної здатності каналу Сіверський Донець-Донбас, фахівцям КП "Компанія "Вода Донбасу" вдалося збільшити і обсяги води, що подається на Донецьк, повідомляє сайт міськради.

Це дозволило стабілізувати гідравлічний баланс і дало можливість КП "Донецькміськводоканал" збільшити час подачі води своїм споживачам.

Читайте також"Донбас-Арену" повністю відновлять не раніше травня 2015 року - в.о. гендиректора стадіонуТепер донеччани будуть отримувати воду протягом усього дня. У нічний час ще можливі перебої, оскільки працівники водоканалу будуть вести напрессовку резервуарів питної води на водопровідних вузлах.

В цілому станом на 18.30 обстановка в Донецьку відносно спокійна, системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі.