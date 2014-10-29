Дніпропетровськ став на коліна перед "кіборгами"

Одинадцятеро зенітників 93-ої окремої механізованої бригади приїхали по ротації на десятиденний перепочинок, передає ТСН.

Уся центральна площа міста була заповнена людьми. Прийшли цілими сім'ями, з квітами, цукерками та м'якими іграшками. Дехто приніс власноруч виготовлені обереги. Люди вітали солдатів вигуками "Герої!", "Дякуємо!", "Слава Україні!". Потім містяни стали на коліна перед бійцями.

Хлопці з фронту буквально потонули в обіймах та привітаннях. Вони разом з дніпропетровцями заспівали гімн, а потім поїхали до своїх родин, які не бачили майже п'ять місяців.

"Я так вдячна їм! Знаєте, якби не вони, ота навала… Між нами тільки вони. За це їм величезна подяка!", - пояснила свою присутність одна з мешканок Дніпропетровська.

Несподіване свято на центральній площі розчулило дніпропетровських "кіборгів".

"Не очікував. Дуже приємно. Аж плакати хочеться", - зізнавалися воїни.