Помилкова тривога: Сенцов перебуває у колонії в Лабитнангах, його не перевозили - адвокат

Сестра Сенцова повідомила, що інформацію про його відсутність в колонії пояснили помилкою в документах.

Українець Олег Сенцов, засуджений в Росії по сфабрикованій справі, продовжує перебувати в колонії в місті Лабитнангі, його нікуди не перевозили.

Про це заявив адвокат Сенцова Дмитро Дінз із посиланням на адміністрацію закладу, передає "Радіо Свобода".

Читайте такожНезаконно засудженого в РФ Кольченка повернули з лікарні в колонію"Я зв'язався з офіційними представниками колонії. Вони мені сказали, що Сенцов нікуди не перевозився і знаходиться зараз в колонії", - розповів адвокат.

Раніше повідомлялося, що Сенцов не числиться у виправній колонії в Лабитнангах Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила у Facebook, що цю інформацію пояснили помилкою в документах.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова разом з Олександром Кольченко затримали російські спецслужби в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.