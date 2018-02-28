На Житомирщині цьогоріч будуть освітлені щонайменше 150 кілометрів вулиць у населених пунктах
На Житомирщині цьогоріч будуть освітлені щонайменше 150 кілометрів вулиць у населених пунктах, які зараз без освітлення.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
"У 2018 році в області стартує проект – ініціатива голови ОДА Ігоря Гундича «Засвітимо Житомирщину»",- сказано у повідомленні.
Саме в рамках цієї ініціативи і планується встановлення освітлення у ряді населених пунктів регіону.
«Ми зареєстрували у Державному фонді регіонального розвитку проект "Засвітимо Житомирщину". На цей проект передбачаємо 10 млн грн, але він буде спільний, де братимуть участь і Житомирська обласна рада, і органи місцевого самоврядування. Спробуємо залучити і бізнес, який нам дасть у розстрочку ліхтарі, бо це - найдорожча складова цього проекту. Таким чином ми розпочнемо гарний проект, який дасть можливість за 5 років зробити так, щоб на території області не було жодного неосвітленого села», – уточнив УНІАН Гундич.
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Як повідомляв УНІАН, 26 лютого голова Житомирської облдержадміністрації Гундич прозвітував про результати роботи за 2017 рік. Ця звітна прес-конференція відбулася у Попільнянському районі на новому насіннєвому заводі «Монсанто», що є одним із масштабних інвестиційних проектів Житомирщини.