Маріуполь і три області залишилися без газет

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

"Маріупольським вузлом поштового зв'язку №5 тимчасово не доставляються газети передплатникам. Така ситуація склалася не тільки в Маріуполі, але і по всій Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Згідно з роз'ясненнями Донецької дирекції «Укрпошти», закінчився старий договір на забезпечення поштових машин бензином, а новий ще не вступив в силу, так як компанії, які програли тендер на поставку бензину, оскаржують це в Антимонопольному комітеті", - йдеться в повідомленні.

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Донецька дирекція обіцяє, що найближчим часом сама знайде можливості для заправки поштових машин бензином.