В Україні хочуть розширити національний перелік ліків і ввести рецептурний продаж медпрепаратів

Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, запропонованої до обговорення політичною партією "Блок Петра Порошенка".

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"Переглянути національний перелік основних життєво важливих лікарських засобів і виробів медичного призначення з включенням до його складу препаратів, здатних забезпечити лікування переважної більшості інфекційних, хронічних і хірургічних захворювань", - йдеться в документі.

Згідно з документом, коаліція пропонує використовувати національний перелік ліків як базовий, і на його основі розробити і запровадити формулярну систему медикаментозного забезпечення.

Крім того, в документі пропонується урізати вільний відпуск ліків в аптеках та запровадити принципи рецептурного відпуску препаратів.

Довідка. Формулярна система медикаментозного забезпечення виключає з лікувального процесу недостатньо ефективні ліки, що сприяє обмеженню кількості препаратів, що закуповуються лікарнями, і знижує витрати на їх закупівлю. Формуляр - це обмежений список ретельно відібраних, дозволених до застосування ліків. Для лікарень різного профілю розробляють індивідуальні формуляри, в результаті значно скорочується номенклатура використовуваних лікарських засобів і спрощується процес закупівлі медикаментів.