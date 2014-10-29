Інформаційна агенція УНІАН запускає англомовну версію

Команда перекладачів та редакторів добиратиме найважливіші політичні, економічні та суспільні новини України, перекладатиме їх англійською та адаптуватиме під стандарти написання новин, звичних для читачів із Західної Європи, Канади та США. Мета проекту – надати більше інформації Західному Світу про те, що насправді відбувається в Україні, що говорять і думають українці та українські політики.

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«До цього часу, західні ЗМІ практично не мали доступу до англомовних джерел інформації про події в Україні. Через це, реальну монополію на представлення своєї точки зору у закордонних медіа отримав Кремль, що фінансує декілька великих та впливових англомовних мовників. Ми сподіваємось змінити цю ситуацію. Група «1+1 медіа» вже запустила англомовний новинний телеканал Ukraine Today, англомовна версія сайту УНІАН для читачів та передплатників стрічки новин, що володіють англійською мовою, має доповнити різноманіття інформаційних джерел, з яких західний світ зможе отримувати об’єктивну інформацію», -прокоментував запуск нового проекту УНІАН шеф-редактор агенції Михайло Ганницький.

Для управління англомовною редакцією було запрошено британця Юана Макдональда, журналіста, який навчався на заході і зріс як професіонал в європейській школі журналістики та має вагомий досвід роботи як редактор англомовних видань в Україні.

«Для західної аудиторії важливо не лише механічно перекласти тексти новин, потрібно надавати читачу, що не обізнаний з українськими реаліями, детальний контекст подій, щоб мешканець тієї чи іншої країни зрозумів, що новина означає та чому ця новина важлива для України», - пояснив своє бачення роботи головний редактор англомовної редакції УНІАН Юан Макдональд.

Окрім новин, англомовна версія УНІАН також забезпечуватиме читачів публіцистикою та аналітичними публікаціями, авторами яких виступатимуть не лише українці, а й іноземці, що проживають у ЄС та по інший бік Атлантики і обізнані в українській проблематиці.

«Для нас інвестиції в англомовну редакцію на даний час є соціально важливою місією, яка дасть можливість представити нашу державу на міжнародній арені, дасть змогу Україні у скрутний час розраховувати на свій голос у західному світі. Голос, що звучатиме тією мовою, яку розуміє увесь світ. Вважаємо, що такий крок є особливо важливим в евроінтеграційному курсі, який обрала наша держава», - зауважив генеральний директор УНІАН Артем Ковальов»

Довідка. УНІАН – найстаріше та найбільше інформаційне агентство України, засноване 1993 року. На даний час ІА УНІАН є однією з провідних новинних агенцій України та найбільшим українським сервісом новинних фото. Має власних кореспондентів та представників в усіх регіонах України (включаючи Крим), а також – закордонні бюро: у Москві, Варшаві та Брюсселі.