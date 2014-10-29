Рятувальники будують сім транзитних містечок для переселенців

Про це йдеться у прес-релізі ДСНС.

Містечка споруджуватимуться в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Будівельні роботи тривають у всіх трьох регіонах.

Сьогодні голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський особисто проінспектував роботу, що ведеться на ділянці для спорудження транзитного містечка у Харкові.

Читайте такожНімецькі інженери збирають модульні будинки для переселенців у ХарковіВін оглянув майданчик, де споруджується містечко. На сьогодні там проводяться підготовчі роботи та вже встановлені перші будиночки, які прибули до Харкова на початку жовтня.

Окрім Харкова, готуються спеціальні майданчики під установку модульних будинків у Дніпропетровській та Запорізькій областях, повідомляє ДСНС.