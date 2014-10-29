На псевдовиборах в «ДНР» не буде списків виборців

Про це повідомляє «Остров».

На сайті «ДНР» бойовики розмістили «рекомендації» щодо порядку голосування на псевдовиборах 2 листопада. Для того, щоб висловити своє "волевиявлення" донеччанам достатньо просто прийти на дільницю з будь-яким документом, що посвідчує особу, де їм буде видано "бюлетень".

Взяти участь у виборах може кожен "громадянин ДНР", який досяг 16-річного віку на момент дня голосування. Він може проголосувати на будь-якій зручній для нього виборчій дільниці.

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Якщо голосування відбувається на виборчій дільниці за місцем реєстрації, "виборцю" відразу видаються виборчі бюлетені. Тим, хто прийшов на "чужу" дільницю необхідно написати заяву, після чого вони без проблем теж отримають бюлетені.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС не визнає так званих виборів в «ДНР» і «ЛНР» у разі їх проведення. У Раді підкреслили, що проведення «президентських» і "парламентських" виборів самопроголошеною владою суперечило б духу Мінського протоколу і порушить прогрес у пошуку стійкого політичного рішення.