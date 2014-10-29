Президент підписав указ про посилення соцгарантій учасникам АТО і жителям Донбасу

Указ №835 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян" оприлюднено на сайті глави держави.

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Зокрема, цей указ зобов'язує Кабінет міністрів розробити і внести у Верховну Раду законопроекти про соціальний захист осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у АТО в складі добровольчих батальйонів, та членів їх сімей, а також про зміни в закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання права на вступ поза конкурсом у вищі навчальні заклади зазначених осіб.

Крім того, Кабмін повинен підготувати пропозиції щодо надання права на вступ поза конкурсом до внз дітям, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в АТО або в результаті поранення, а також вжити заходів щодо вирішення питання про переведення на навчання за кошти держбюджету дітей учасників бойових дій.

Також Кабміну доручено забезпечити вирішення питання про продовження прийому на навчання до внз осіб, які проживають у Донецькій і Луганській областях і були рекомендовані до зарахування або переводяться з внз, розташованих на території цих областей.

Кабінету міністрів доручено вжити невідкладних заходів щодо влаштування в найкоротші терміни дітей, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в АТО або померли внаслідок поранення, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а також в установи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.