До України повернувся легендарний аферист 1990-х (відео)

Автор першої фінансової піраміди два десятиліття жив за кордоном.

До Києва повернувся перший український мільйонер і засновник кооперативу "Меркурій" Семен Юфа.

Саме його дітище стало першою фінансовою пірамідою на пострадянському просторі, йдеться у сюжеті ТСН.

"Меркурій" обдурив близько 40 тисяч українців обіцянками великих прибутків, а його власник згодом утік за кордон, де прожив 22 роки. Саме діяльність Юфа призвела до появи такого слова, як "лохотрон". У 1990-х його структури, за найскромнішими підрахунками правоохоронців, заробляли до 4 мільйонів доларів у день. Проти ділка порушили кримінальну справу за шахрайство, але до логічного завершення її так і не довели.

Журналісти з аферистом з минулого зустрілися випадково – той недавно приїхав з Ізраїлю. Інтерв'ю з ним запропонував записати бізнесмен Олександр Шпак, який скаржився на вилучену прокурорами у нього величезну суму грошей. У прокуратурі підтвердили обшук за вказаною адресою, але пояснили, що проводили слідчі дії щодо Шпака, а щодо Сергія Лекаря – заступника керівника МВС часів Януковича. Вилучені із кошти, як підозрюють, належать саме Лекарю.

Читайте такожЗвичайнісіньке диво: як знахарі та ворожки оббирають людейАле Шпак стверджує, що гроші належать йому та партнерам із Ізраїлю, в тому числі і Юфі. Колишній слідчий Убозу Анатолій Фесун, який розслідував діяльність бізнесмена, вважає його повернення в Україну невипадковим.

"Справи не закінчені, їх же ніхто не закрив. Я думаю, він так не міг з'явитися. Це був договірняк. Його завдання було мозок. Він же мозок всього цього. Він створював", - говорить екс-міліціонер, який досі називає кооператив "Меркурій" мафіозною структурою і порівнює з італійською "козанострою" і азіатськими "тріадами".

Фесун каже, що Юфа фігурував у безлічі кримінальних справ щодо несплати податків та відмивання грошей, і щодо махінацій.

Сам Юфа поводиться, як жертва, і нарікає, що у нього забрали прибутковий бізнес і вигнали з країни. "Мене вигнали з країни фізично, віджали весь мій величезний успішний бізнес, і мені сім'ю віддали тільки через дев'ять місяців, щоб я мовчки зник і сидів в Ізраїлі", - стверджує він.

Зараз аферист-легенда розкручує нові проекти, один з них нагадує фінансову піраміду, а інші більш приземлені – він відкрив на Житньому ринку пельменну, а на Хрещатику біля Бессарабського ринку - МАФ із шаурмою.