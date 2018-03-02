Прокуратура подала апеляцію на вирок "Топазу": вимагає збільшити покарання до 15 років

30 січня Київський райсуд Харкова засудив Кромського до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

У Харкові прокуратура вимагає від апеляційного суду збільшити до 15 років тюремного ув’язнення покарання для лідера антимайдану, одного із активних учасників масових заворушень у Харкові навесні 2014 року Ігната Кромського, відомого на прізвисько «Топаз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на процесуального керівника у кримінальному провадженні Олега Максюка, наприкінці лютого прокуратура звернулася до апеляційного суду області з оскарженням вироку Київського районного суду Харкова для антимайданівця Кромського з вимогою більш суворого покарання.

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За відомостями Максюка, у січні поточного року Київський районний суд Харкова частково підтримав позицію прокуратури області та визнав винним 31-річного харків’янина у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України, участі у масових заворушеннях та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 КК України) та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Однак під час дебатів прокурор просив призначити більш суворе покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

«Прокуратура довела, що підсудний був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий «коридор ганьби», а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на вул. Римарській, під час яких загинули люди», - наголосив Максюк.

У зв’язку із м’якістю призначеного покарання прокуратура звернулася до апеляційної інстанції.

Як повідомляв УНІАН, Кромського затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня рішенням Ленінського районного суду м. Харкова йому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив. 25 квітня 2014 року «втікача» затримали у Донецьку та відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави.

Улітку 2015 року Київський районний суд м. Харкова розпочав розгляд справи стосовно зловмисника.

30 січня 2018 року суд засудив Кромського до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.