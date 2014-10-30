Кримські церковники побачили в Хеллоуїні ознаки "зради батьківщині"

"Варто задуматися, навіщо в нашому суспільному житті популяризується це "свято". Безсумнівно, інтереси торгових фірм тут явно представлені. Але головне, напевно, не в цьому. Не присутнє тут бажання впровадити в нашу свідомість тонку підміну поняття справжнього патріотизму - можливість зради і тимчасового служіння злу для отримання уявної вигоди", - йдеться в повідомленні прес-служби Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ, випущеному з благословення митрополита Лазаря, повідомляє Росбалт.

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В єпархії підкреслили, що "Хеллоуїн є духовно небезпечним для будь-якої людини", а "участь у цих заходах дітей, педагогів, батьків учнів завдає їм серйозного морально-психологічного збитку".

Наводиться також висновок академіка Російської академії освіти (РАО), доктора філософських наук, професора Г.Філонова, який заявив, що "дитячі страхи, неврози, психічні порушення, невмотивована агресія, нічні кошмари, "голоси", одержимість - ось з чим стикаються дитячі лікарі, психіатри, псилхологи, психотерапевти після проведення Хеллоуїна". Г.Філонов також прийшов до висновку, що "наявність у традиціях Хеллоуїна елементів релігійного змісту (культ смерті, знущання над смертю, уособлення смерті і духів зла і т.д.) руйнівно для психічного, духовно-морального здоров'я учнів".

"Православна церква закликає всіх своїх вірних чад, всіх, хто вважає себе християнином і всіх наших співвітчизників висловити свій протест проти цього "свята", не брати ніякої участі в діях, спрямованих на поклоніння сатані навіть у жартівливій формі, а батьків не допускати, щоб їхні діти брали участь у подібних заходах, що проводяться в школах та інших навчальних закладах", - йдеться у висновку повідомлення єпархії.

Нагадаємо, що в центрі кримської столиці з'явилися плакати наступного змісту: "Ти вважаєш, що Хеллоуїн це свято? Насправді: Поклоніння демонам, викрадення дітей, людські жертвопринесення, суїцид. Підтримуючи цей день, ти стаєш його співучасником". Авторство на плакатах із закликами бойкотувати Хеллоуїн не зазначено, однак вони випущені великим тиражем і з'явилися по всьому центру Сімферополя.