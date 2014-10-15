Кримчанам розповіли, як не брати участь у російському "переписі"

На цьому акцентує увагу заступник голови Кримської польової місії з прав людини Ольга Скрипник, повідомляє Крим.Реалії.

"Уся необхідна статистична інформація є в державних органах, наприклад, у Федеральній міграційній службі. Там стверджують, що видали паспорти майже всім кримчанам, відповідно, у них є інформація про склад сім'ї, прописку тощо. Інформація, отримана під час перепису, є додатковою, отже, дається добровільно", – говорить Скрипник.

У разі відмови брати участь у переписі населення або пускати у своє житло переписувача Скрипник радить кримчанам посилатися на наступні статті Конституції Російської Федерації: 23 («Кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту й сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені»), 25 («Житло недоторканне. Ніхто не має права проникати в житло проти волі особи, яка в ньому мешкає, інакше як у випадках, встановлених федеральним законом, або на підставі судового рішення») і 51 («Ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе самого, свого чоловіка і близьких родичів, коло яких визначається федеральним законом»).

Читайте такожУкраїна направила РФ ноту протесту щодо незаконного "перепису населення" в КримуТакож правозахисниця нагадала, що вважає, що штраф у розмірі від 100 до 300 рублів в разі відмови брати участь у переписі, за часткове заповнення анкети та надання невірних відомостей про себе є просто залякуванням і не буде застосовуватися.

"Я не думаю, що цю норму застосовуватимуть, тому що це лише спосіб залякування", – вважає Скрипник.

Нагадаємо, у вівторок, 14 жовтня, в російському Криму офіційно стартував "перепис" населення. Жителям півострова пропонується відповісти на 33 запитання в анкеті, яку надасть переписувач. При цьому частина кримчан не бажає брати участь в єдиному процесі збору з різних міркувань: одні не хочуть ділитися конфіденційною інформацією, інші – через протест проти анексії Криму.