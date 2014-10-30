В Україні вже зареєстровано 440 тис. переселенців з Криму і Донбасу

Про це повідомив перший заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін.

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"За нашими даними, у нас сьогодні близько 440 тис. осіб, які змінили місце проживання", - повідомив він.

Також він поінформував, що майже 100 тис. переселенціввже стоять на обліку і в половині з них призначені держдопомоги.

"Вже поставили на облік 99 тис. осіб, 49,5 тис. вже призначена державна підтримка на проживання, і вона дуже своєчасна, тому що у нас сьогодні вже починається опалювальний сезон і необхідно компенсувати витрати на проживання", - зазначив перший заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому Мінсоцполітики повідомило про 425 тис. переселенців з Криму і Донбасу.