У Міносвіти розповіли, як зміняться правила вступу до вишів у 2015 році

Рішення було ухвалене в ході переговорів зі студентами внз I-II рівня акредитації, які вийшли на акцію протесту під будівлею Міністерства, повідомляє Новий час.

Так, у МОН підтвердили, що абітурієнти, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста, мають право складати вступні іспити і вчитися у внз 3-4 рівня акредитації за скороченими програмами підготовки

Представники Міносвіти та студентства обговорили питання скасування медичної довідки 086. У відомстві повідомили, що ця довідка не надавала гарантії медичного стану абітурієнтів, оскільки особливе занепокоєння студентів викликав питання захворювань, що передаються повітряно-крапельним шляхом (наприклад, туберкульоз). У МОН пояснили, що навіть наявність такого захворювання, підтвердженого довідкою, не є підставою для відмови в доступі до вищої освіти.

Читайте такожУкраїнські виші потрапили до рейтингу найкращих університетів світуРазом з тим у Міністерстві відзначили, що обов'язковий медичний огляд до початку навчального року повинен оцінювати реальний стан здоров'я студентів. В такому випадку відпадає необхідність подання медичних довідок при вступі.

У МОН також підкреслили, що сертифікат центру ЗНО для вступу до вузів України буде дійсним лише протягом одного року. Міносвіти також заявило, що в 2015 році змінюється система рейтингування: для всіх предметів буде встановлюватися мінімальний "сирий" бал, який необхідно набрати для того, щоб отримати сертифікат ЗНО.

Раніше відомство відмовилося від ліміту на кількість заяв, поданих одночасно. В цьому році можна було подавати документи не більше ніж у п'ять вузів, за трьома напрямами в кожному.