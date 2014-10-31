На місці аварії малайзійського Боїнга на Донбасі знайдено людські останки

На місці аварії малайзійського Boeing 777 під Донецьком виявлені людські останки. Про це повідомив на прес-конференції в Гаазі прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє ТАСС.

"Експертам (Нідерландів, України та ОБСЄ) вдалося виявити останки пасажирів, які тепер будуть транспортовані до Харкова, звідки після судово - медичної експертизи їх відправлять до Нідерландів", - уточнив Рютте.

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За його оцінкою, ситуація навколо місця катастрофи мінлива. "Один день все тихо, а на наступний день там проходять запеклі бої", - розповів журналістам Рютте.

Як повідомляв УНІАН, Boeing 777 Malaysia Airlines, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня над Донецькою областю. На його борту перебували 298 осіб. Всі вони загинули.