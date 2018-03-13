"Він боровся до останнього, але хвороба його перемогла": у соцмережах відреагували на смерть журналіста Терещенка
11:46, 13 березня 2018Суспільство
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Друзі та колеги Терещенка виразили свої співчуття на своїх сторінках у соцмережах, а також поділилися спогадами про журналіста.
Користувачі соцмереж висловили свої співчуття щодо смерті журналіста Терещенка / фото facebook.com/ot.profile
Вчора ввечері від тяжкої хвороби помер відомий тележурналіст Олесь Терещенко. Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на смерть журналіста.
Друзі та колеги Терещенка выразили свої співчуття на своїх сторінках у соцмережах, а також поділилися спогадами про журналіста.
Друзі та товариші поділилися архівними фотографіями з журналістом.
Також згадали про тяжку хворобу телеведучого. Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року стало відомо, що у Терещенка рак.
Нагадаємо, Олесь Терещенко був ведучим ТСН, згодом очолив відділ міжнародних новин. Протягом останніх років працював на UA:Перший.
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