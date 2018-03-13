"Він боровся до останнього, але хвороба його перемогла": у соцмережах відреагували на смерть журналіста Терещенка

Друзі та колеги Терещенка виразили свої співчуття на своїх сторінках у соцмережах, а також поділилися спогадами про журналіста.

Вчора ввечері від тяжкої хвороби помер відомий тележурналіст Олесь Терещенко. Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на смерть журналіста.

Друзі та колеги Терещенка выразили свої співчуття на своїх сторінках у соцмережах, а також поділилися спогадами про журналіста.

Друзі та товариші поділилися архівними фотографіями з журналістом.

Також згадали про тяжку хворобу телеведучого. Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року стало відомо, що у Терещенка рак.

Нагадаємо, Олесь Терещенко був ведучим ТСН, згодом очолив відділ міжнародних новин. Протягом останніх років працював на UA:Перший.