Помер відомий український телеведучий (фото)
12 березня ввечері помер відомий український журналіст та телеведучий Олесь Терещенко.
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Про це повідомила його колега Юлія Спасокукоцька на своїй сторінці у Facebook. Влітку минулого року стало відомо, що у Терещенка рак.
"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся, як лев. У суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався", - йдеться у повідомленні Спасокукоцької.
Нагадаємо, Терещенко був ведучим ТСН, згодом очолив відділ міжнародних новин. Протягом останніх років працював на UA:Перший.
Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2017 року в Одесі помер відомий комедійний актор, шоумен і ведучий Сергій Олех.