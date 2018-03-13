Помер відомий український телеведучий (фото)

09:31, 13 березня 2018
Суспільство
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Терещенко помер 12 березня / фото facebook.com/ot.profile

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Про це повідомила його колега Юлія Спасокукоцька на своїй сторінці у Facebook. Влітку минулого року стало відомо, що у Терещенка рак. 

"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся, як лев. У суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався", - йдеться у повідомленні Спасокукоцької. 

Нагадаємо, Терещенко був ведучим ТСН, згодом очолив відділ міжнародних новин. Протягом останніх років працював на UA:Перший. 

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2017 року в Одесі помер відомий комедійний актор, шоумен і ведучий Сергій Олех. 

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Теги: #Олесь Терещенко#Терещенко помер#смерть Терещенка