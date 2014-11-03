У Вінниці сьогодні відкрився Донецький національний університет

Як передає кореспондент УНІАН, університет розмістився виробничих приміщеннях колишнього заводу «Кристалл», які міська влада віддала під аудиторії університету.

Під час відкриття вишу міністр освіти й науки Сергій Квіт запропонував університету свої викладацькі послуги.

«Я також викладач, викладаю на кафедрі журналістики у Києво-Могилянській академії. Я готовий стати професором та викладати у вашому університеті тут у Вінниці, якщо запросите», - сказав Квіт перед викладачами й студентами донецького університету, що було сприйнято ними бурхливими оплесками.

Міністр пообіцяв підтримку вишу в питаннях вирішення побутових та організаційних проблем, що виникли внаслідок переїзду ДонНУ до Вінниці.

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За словами ректора ДонНУ Романа Гринюка - Донецький національний університет – це класичний університет, який налічує 54 кафедри й понад 120 спеціалізацій, більшість з яких немає у вінницьких вишах.

«Навчання відбуватиметься дистанційно. Студенти через електронну пошту отримуватимуть усю інформацію, завдання й кожен студент перед викладачем буде звітувати. Будуть форми контролю, дати контролю, відповідні розклади», - розповів він.