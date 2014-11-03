У Вінниці сьогодні відкрився Донецький національний університет
У Вінниці сьогодні урочисто відкрився Донецький національний університет.
Як передає кореспондент УНІАН, університет розмістився виробничих приміщеннях колишнього заводу «Кристалл», які міська влада віддала під аудиторії університету.
Під час відкриття вишу міністр освіти й науки Сергій Квіт запропонував університету свої викладацькі послуги.
«Я також викладач, викладаю на кафедрі журналістики у Києво-Могилянській академії. Я готовий стати професором та викладати у вашому університеті тут у Вінниці, якщо запросите», - сказав Квіт перед викладачами й студентами донецького університету, що було сприйнято ними бурхливими оплесками.
Міністр пообіцяв підтримку вишу в питаннях вирішення побутових та організаційних проблем, що виникли внаслідок переїзду ДонНУ до Вінниці.
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За словами ректора ДонНУ Романа Гринюка - Донецький національний університет – це класичний університет, який налічує 54 кафедри й понад 120 спеціалізацій, більшість з яких немає у вінницьких вишах.
«Навчання відбуватиметься дистанційно. Студенти через електронну пошту отримуватимуть усю інформацію, завдання й кожен студент перед викладачем буде звітувати. Будуть форми контролю, дати контролю, відповідні розклади», - розповів він.