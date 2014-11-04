Вчора бойовики кілька разів атакували Луганську ТЕС
08:33, 04 листопада 2014Суспільство
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Вчора бойовики знову обстріляли Луганську ТЕС, розташовану в місті Щастя.
Вчора ТЕС атакували близько 5 разів / wikipedia.org
Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на місцевих жителів.
За їх словами, вчора ввечері вони спостерігали спалахи розривів снарядів. Крім того, приблизно в 20:55 були чутні звуки пострілів артилерії і звуки вибухів.
Всього, згідно з підрахунками, бойовиками було зроблено близько п'яти залпів по електростанції.
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