Вчора бойовики кілька разів атакували Луганську ТЕС

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на місцевих жителів.

За їх словами, вчора ввечері вони спостерігали спалахи розривів снарядів. Крім того, приблизно в 20:55 були чутні звуки пострілів артилерії і звуки вибухів.

Всього, згідно з підрахунками, бойовиками було зроблено близько п'яти залпів по електростанції.

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