У Львові батьки влаштували п'яний дебош у кафе: їхню дитину поліція передала бабусі (фото)

У відділок поліції викликали бабусю й передали їй дитину.

В одному із закладів харчування у Львові чоловік та жінка агресивно поводилися. З ними був їхній малолітній син.

Конфлікт виник через рахунок у 530 гривень, який це подружжя не хотіло оплачувати, повідомляє поліція Львівської області.

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Тоді адміністрація закладу викликала поліцію. Чоловік та жінка були з ознаками алкогольного сп’яніння, поводилися дуже зухвало та кидалися на інспекторів. Подружжя з дитиною доставили до відділку поліції.

"Оскільки батьки були в стані сп'яніння - патрульні не могли дозволити їм надалі перебувати біля сина. Тому у відділок також викликали бабусю й передали їй дитину", - йдеться у повідомленні. Справу передали черговому Галицького відділу поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Львові чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вчинив дебош у будинку, де проживає, та під час затримання травмував чотирьох працівників Національної поліції.