У Львові п’яний хуліган ледь не підірвав будинок і побив чотирьох поліцейських (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, також до затримання львів’янин викидав з вікна квартири на вулицю предмети побуту, якими було травмовано трьох працівників патрульної поліції.

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За даними поліції, сьогодні, 1 квітня, о 6.15 на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у центрі міста, в одній з квартир житлового будинку на вулиці Костя Левицького, чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння хуліганить, вчинив сварку з сусідами, облив фарбою сходову клітку та загальні двері та побив вікна у сусідніх квартирах.

Коли на місце прибули працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група, 38-річний львів’янин зачинився у своїй квартирі, відкрив газ на кухні та почав демонстративно курити. На вимоги припинити протиправні дії чоловік реагував агресивно – погрожував поліцейським та нецензурно лаявся.

Оскільки виникла загроза життю та безпеці громадян через можливий вибух газу, правоохоронці змушені були виламати вхідні двері до квартири і у такий спосіб проникли у приміщення та затримали правопорушника. Оскільки чоловік чинив опір, під час затримання четверо працівників Личаківського відділу поліції отримали тілесні ушкодження.

Постраждалі правоохоронці звернулися за медичною допомогою.

Як уточнили у прес-службі патрульної поліції Львова, ще до затримання чоловік викидав з вікна свого помешкання предмети побуту, посуд та виделки, внаслідок чого отримали травми троє працівників патрульної поліції, які прибули на виклик. Вони також звернулися за допомогою до медиків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 342 (опір представникові правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.