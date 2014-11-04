За добу бойовики 17 раз обстріляли населені пункти Луганщини
11:26, 04 листопада 2014Суспільство
3 0
У Луганській області вчора, 3 листопада, бойовики 17 разів обстріляли населені пункти на контрольованій Україною території області.
REUTERS
Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної державної адміністрації, обстріл вівся із систем залпового вогню ”Град”.
Снаряди вибухали в м. Золоте (пошкоджено два приватних будинки), Гірське, Щастя, смт Станиця Луганська, а також селищах Трехізбенка, Кримське і Новотошківка (зруйновано один приватний будинок).
Читайте такожВчора бойовики кілька разів атакували Луганську ТЕСЯк повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-терористичні війська здійснили понад 20 обстрілів позицій сил АТО із стрілецької зброї, мінометів, артилерії і реактивних систем залпового вогню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter