За добу бойовики 17 раз обстріляли населені пункти Луганщини

Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної державної адміністрації, обстріл вівся із систем залпового вогню ”Град”.

Снаряди вибухали в м. Золоте (пошкоджено два приватних будинки), Гірське, Щастя, смт Станиця Луганська, а також селищах Трехізбенка, Кримське і Новотошківка (зруйновано один приватний будинок).

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