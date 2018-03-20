"Помирає": експерт припустив, що Сенцова могли отруїти радіоактивною речовиною

Експерт повідомив про погіршення стану здоров'я Сенцова.

З'явилася інформація про те, що український кінорежисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений в Росії, помирає від отруєння.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Юрій Колесніков.

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"Зараз ми знаємо, що Сенцов помирає. Наголошу, помирає. І за всіма ознаками, це отруєння радіоактивною речовиною. Не відкидається, що Сенцова отруїли "по приколу", - додав він.

Раніше незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов надіслав лист, у якому написав про погіршення стану здоров’я. "Прийшов лист від Олега. Передає всім привіт і запевняє, що в нього все нормально. Хоча при цьому пише, що в нього сиплються зуби й випадає волосся. Зазначає, що там здоров’я міняється повільно, але безповоротно", – повідомила його сестра Наталя Каплан у Facebook.