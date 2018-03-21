У Дніпрі затримали дві групи шахраїв, які брали кредити за підробленими документами (відео)

У Поліції розповіли, що аферисти використовували втрачені або вкрадені паспорти куди вклеювали свої фотокартки.

У Дніпрі чоловічий дует працював у фінустановах та торговельних центрах. З фальшивим паспортом обходили з десяток точок видачі кредитів за два дні, потім брали новий липовий документ та йшли за схожим маршрутом.

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Затримали аферистів на гарячому. А ось жіночий дует шахрайок затримали просто у банку, коли вони саме рахували 34 тис. грн, отримані за фальшивими документами.

За такою схемою шахраї отримали понад 200 тис. грн, йдеться у сюжеті ТСН. За ці гроші вони купували побутову техніку і потім продавали її через сайти.

Одну групу шахраїв затримали на гарячому, коли вони саме оформляли кредит на 20 тис. грн для купівлі телевізора.

Інший - жіночий дует попався, коли лічив гроші у банку, отримані за фальшивими документами.

У Поліції кажуть, що аферисти використовували втрачені або вкрадені паспорти куди вклеювали свої фотокартки.