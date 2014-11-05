У 37 населених пунктах Донеччини немає світла

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 4 листопада в роботах брали участь 830 енергетиків у складі 262 бригад, із використанням 220 одиниць спецтехніки.

Вони відновили електропостачання сіл Мар‘янівка в Старобешівському районі й Нова Мар‘ївка в Тельманівському районі. Також у Донецьку було відновлено електропостачання селища Грабарі в Куйбишевському районі, знеструмленого через бойові дії 1 листопада. Тут світло отримали жителі двох дев'ятиповерхових будинків і близько тисячі – будинків приватного сектора.

Частково знеструмленими залишаються Мар‘їнка, Авдіївка, Донецьк і Горлівка, а також ряд сіл і селищ регіону.

Читайте такожБойовики обстріляли Донецьк: загинув 1 мирний житель, ще 4 поранені4 листопада бригади Шахтарського, Мар‘їнського, Ясинуватського, Тельманівського, Дебальцевського та Авдіївського РЕС «Донецькобленерго» (ДТЕК) не мали можливості вести відновлювальні роботи через бойові дії, сказано в повідомленні.