Українців більше хвилює обороноздатність країни, ніж економічні проблеми - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні на прес-конференції результати опитування, проведеного в день парламентських виборів 26 жовтня 2014 року консорціумом, до якого входять Фонд “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

По 25% виборців вважають, що завданнями для країни є подолання корупції і люстрація влади, 19,5% — вирішення економічних проблем.

Як показало опитування, підтримують тезу про необхідність досягнення миру та зміцнення обороноздатності виборці партій “Блок Петра Порошенка” (55%), “Народний фронт” (52%), “Громадянська позиція” (49%), “Батьківщина” (49%) та Радикальної партії (47%).

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Водночас для виборців КПУ (36%), “Партії Сергія Тігіпка” (45%) та “Опозиційного блоку” (35%) важливе вирішення економічних проблем.

Також для виборців усіх цих трьох партій важливим є й питання миру та обороноздатності - відповідно 35%, 39% і 44%.

Згідно з даними опитування, істотно відрізняються пріоритети виборців двох політичних сил - “Самопомочі” та “Свободи”. Для них першочерговим завданням є подолання корупції та люстрація влади - “Самопоміч” (39,5%) та “Свобода” (43%).

Загалом було опитано 17 тис. 779 респондентів на 400 виборчих дільницях. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для головних партій і 0,5-1% - для інших партій.