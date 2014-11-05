Командир роти «Беркута» може піти під суд через переслідування Автомайдану

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, прокуратурою Києва розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України щодо перевищення службових повноважень 23 січня цього року працівниками спецпідрозділу МВС «Беркут», що супроводжувалось застосуванням насильства проти активістів руху «Автомайдан».

Встановлено, що того дня на вул. Щорса працівники оперативної роти № 1 спецпідрозділу «Беркут» спричинили тілесні ушкодження зазначеним активістам.

Після цього їх доставили до Дарницького рай управління міліції, де командиром роти №1 «Беркуту» було складено рапорт про затримання вказаних осіб.

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Окрім того, 23 січня працівники роти № 1 та № 2 підрозділу «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києва, перевищуючи надану їм владу, незаконно затримали із застосуванням насильства та заподіянням тілесних ушкоджень учасників Автомайдану на Кріпосному провулку. У подальшому їх доставили до Оболонського райуправління, де склали неправдиві рапорти про вчинення ними хуліганських дій.

При затриманні вказаних громадян працівниками «Беркуту» також умисно пошкоджено автомобілі потерпілих.