Суд знову переніс засідання у справі беркутівця, обвинуваченого у розстрілі Майдану
Судове засідання у справі колишнього беркутівця Сергія Зінченка, якого підозрюють у розстрілі протестувальників на Майдані, перенесли на 31 жовтня.
Печерський районний суд Києва сьогодні знову був змушений відкласти розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому бійцю спецпідрозділу “Беркут” Сергію Зінченку на інший, не пов'язаний з утриманням під вартою, через його недоставку із СІЗО.
Читайте такожУ МВС не знають, чи перетнув беркутівець-утікач Садовник кордон
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні в ході судового засідання оголосив слідчий суддя Олег Білоцерковець.
“Суд, заслухавши думку прокурора і захисту, на місці ухвалив: у зв'язку з не доставкою суб'єкта звернення - Зінченка Сергія Павловича - в судовому засіданні оголосити перерву до 31 жовтня, 15.00”, - зазначається в ухвалі.
Також суд доручив прокурору з'ясувати причини не доставки Зінченка, оскільки про це суд поінформовано не було.
Раніше УНІАН повідомляв, що в МВС не знають, чи перетнув кордон інший підозрюваний у справі про розстріли на Майдані - еск-беркутівець Садовник, який втік після заміни йому запобіжного заходу на домашній арешт.