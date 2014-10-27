Суд знову переніс засідання у справі беркутівця, обвинуваченого у розстрілі Майдану

Печерський районний суд Києва сьогодні знову був змушений відкласти розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому бійцю спецпідрозділу “Беркут” Сергію Зінченку на інший, не пов'язаний з утриманням під вартою, через його недоставку із СІЗО.

Читайте такожУ МВС не знають, чи перетнув беркутівець-утікач Садовник кордон

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні в ході судового засідання оголосив слідчий суддя Олег Білоцерковець.

“Суд, заслухавши думку прокурора і захисту, на місці ухвалив: у зв'язку з не доставкою суб'єкта звернення - Зінченка Сергія Павловича - в судовому засіданні оголосити перерву до 31 жовтня, 15.00”, - зазначається в ухвалі.

Також суд доручив прокурору з'ясувати причини не доставки Зінченка, оскільки про це суд поінформовано не було.

Раніше УНІАН повідомляв, що в МВС не знають, чи перетнув кордон інший підозрюваний у справі про розстріли на Майдані - еск-беркутівець Садовник, який втік після заміни йому запобіжного заходу на домашній арешт.