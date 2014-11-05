При МОЗ створять департамент громадського здоров'я

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Сич за підсумками засідання Кабінету міністрів.

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За його словами, відповідний структурний підрозділ виконуватиме функції Державної служби з питань протидії ВІЛ/Сніду та іншим соціально небезпечним хворобам, яка ліквідується.

Олександр Сич повідомив, що міжнародні організації, які надають допомогу Україні в боротьбі з ВІЛ/Снідом, стурбовані тим, що протягом двох місяців з тих пір, як триває процес ліквідації Служби, жоден інший орган державної влади не взяв на себе повноваження з протидії соціально небезпечним хворобам.

"Тому сьогодні під час обговорення розпорядження про утворення ліквідаційної комісії за моїм поданням доданий пункт 3, згідно з яким Міністерству охорони здоров'я доручено створити Департамент громадського здоров'я з покладанням на нього функцій ліквідованої служби", - сказав Олександр Сич.

Сьогодні на засіданні уряду було прийнято розпорядження "Про утворення комісії з ліквідації Державної служби з питань протидії ВІЛ/Сніду та іншим соціально небезпечним хворобам". Головою комісії затверджено заступника голови Служби Олена Єщенко. У шестимісячний термін голова комісії має відзвітувати про результати ліквідації.

Державна служба з питань протидії ВІЛ/Сніду та іншим соціально небезпечним захворюванням була ліквідована 10 вересня постановою Кабміну № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".