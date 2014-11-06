Провайдерам телерадіомовлення спростили ліцензування

Згідно з повідомленням, одним з нововведень, передбачених змінами до положення про порядок видачі ліцензії провайдерам, є відмова від зобов'язання подавати до Нацради копії укладених договорів з правовласниками.

«Натомість запропоновано подавати до регуляторного органу довідку за підписом провайдера програмної послуги з переліком таких договорів», - сказано в повідомленні.

Також новою редакцією документа передбачено надавати перелік програм для ретрансляції як додаткової інформації.

Читайте такожНацрада з ТБ скоротила кількість безкоштовних каналівУ цілому, ліцензія міститиме інформацію про універсальну програмну послугу із зазначенням каналів, про загальну кількість програм для ретрансляції та кількість українських каналів.

Надалі документ буде направлено на реєстрацію до Міністерства юстиції.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Нацрада з телерадіомовленнязмінила склад правління. Так, 4 липня Верховна Рада України призначила членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олега Черниша, Олександра Ілляшенка, Ольгу Герасим‘юк і Катерину Котенко. 7 липня президент України Петро Порошенко призначив членами Нацради Юрія Артеменка, Владислава Севрюкова і Григорія Шверка.

Головою Нацради було обрано Юрія Артеменка.

Довідка УНІАН. Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Національна рада складається з восьми осіб, з яких чотири члени призначаються Верховною Радою України і чотири - президентом України.