"Громадянин, бл**ь": у Вінниці депутат обматюкав активіста через бандерівський прапор (відео)

11:51, 30 березня 2018
Суспільство
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Депутат почав лаятися / Скріншот

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Під час блокування трибуни, яке здійснили депутати – прихильники червоно-чорного прапора спільно з активістами "Правого сектору", активіст Гайдай здійснював пряму трансляцію дискусій у сесійній залі, передає місцевий сайт Vежа.

Зокрема Гайдай хотів пояснити депутату Масленнікову – обраному від партії "Батьківщина" – значення цього прапора для українських націоналістів та бійців, які воюють в АТО.

Депутат Масленніков у свою чергу назвав це питання політичним, звинуватив активістів у спробі зірвати сесію та заявив, що лише нещодавно дізнався про червоно-чорний прапор.

У якийсь момент депутат перейшов на нецензурну лайку та звернувся до активіста зі словами: "Тусуйся отсюда, громадянин ти, бл**ь". Після цих слів активіст нагадав депутату, що в цей момент здійснюється прямо трансляція його поведінки у сесійній залі, однак Масленніков на це не зреагував.

Як повідомляв УНІАН, депутати Хмельницької обласної ради підтримали ідею вивішування червоно-чорного прапора на адмінбудівлях поряд із державним під час свят.

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Теги: #депутати#скандал#бандерівський прапор