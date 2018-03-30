"Громадянин, бл**ь": у Вінниці депутат обматюкав активіста через бандерівський прапор (відео)

Депутат Масленніков звинуватив активістів у спробі зірвати сесію.

Під час сесії Вінницької обласної ради, на якій серед іншого мало розглядатися питання використання червоно-чорного прапора на офіційних установах міста та області, стався конфлікт між депутатом Олександром Масленніковим та активістом Андрієм Гайдаєм.

Читайте такожНа Житомирщині визначилися із датами підняття "бандерівського" прапора

Під час блокування трибуни, яке здійснили депутати – прихильники червоно-чорного прапора спільно з активістами "Правого сектору", активіст Гайдай здійснював пряму трансляцію дискусій у сесійній залі, передає місцевий сайт Vежа.

Зокрема Гайдай хотів пояснити депутату Масленнікову – обраному від партії "Батьківщина" – значення цього прапора для українських націоналістів та бійців, які воюють в АТО.

Депутат Масленніков у свою чергу назвав це питання політичним, звинуватив активістів у спробі зірвати сесію та заявив, що лише нещодавно дізнався про червоно-чорний прапор.

У якийсь момент депутат перейшов на нецензурну лайку та звернувся до активіста зі словами: "Тусуйся отсюда, громадянин ти, бл**ь". Після цих слів активіст нагадав депутату, що в цей момент здійснюється прямо трансляція його поведінки у сесійній залі, однак Масленніков на це не зреагував.

Як повідомляв УНІАН, депутати Хмельницької обласної ради підтримали ідею вивішування червоно-чорного прапора на адмінбудівлях поряд із державним під час свят.