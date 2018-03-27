На Хмельниччині на свята бандерівський прапор підніматимуть разом із державним

Депутати Хмельницької облради проситимуть Раду визнати на законодавчому рівні червоно-чорний стяг бойовим прапором національно-визвольної боротьби українського народу.

Депутати Хмельницької обласної ради підтримали ідею вивішування червоно-чорного прапору на адмінбудівлях поряд із державним під час свят.

Відповідне рішення було ухвалено під час сьогоднішнього пленарного засідання сесії ради.

"27 березня депутати розглянули проект рішення "Про використання прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території Хмельницької області". Із 57 зареєстрованих сьогодні депутатів за проект рішення проголосував 51 обранець", - йдеться у повідомленні.

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Відповідно до рішення, рекомендовано підняття біля адміністративного будинку Хмельницької облради, її структур червоно-чорний прапор поруч із державним прапором в пам’ятні дні, пов’язані із визначними подіями та постатями національно-визвольної боротьби.

Також дано доручення підготувати проект звернення до Українського інституту національної пам’яті щодо формування та надання вичерпного переліку відповідних пам’ятних дат.

Окрім цього, депутати вирішили звернутися до Верховної Ради з пропозицією ухвалення рішення про визнання червоно-чорного прапора як бойового прапора національно-визвольної боротьби українського народу на законодавчому рівні.

Раніше УНІАН повідомляв, що депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу щодо використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території міста.