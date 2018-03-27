На Хмельниччині на свята бандерівський прапор підніматимуть разом із державним

20:40, 27 березня 2018
Політика
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На Хмельниччині червоно-чорний стяг вивішуватимуть поруч із державним / фото УНІАН

Відповідне рішення було ухвалено під час сьогоднішнього пленарного засідання сесії ради.

"27 березня депутати розглянули проект рішення "Про використання прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території Хмельницької області". Із 57 зареєстрованих сьогодні депутатів за проект рішення проголосував 51 обранець", - йдеться у повідомленні.

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Відповідно до рішення, рекомендовано підняття біля адміністративного будинку Хмельницької облради, її структур червоно-чорний прапор поруч із державним прапором в пам’ятні дні, пов’язані із визначними подіями та постатями національно-визвольної боротьби.

Також дано доручення підготувати проект звернення до Українського інституту національної пам’яті щодо формування та надання вичерпного переліку відповідних пам’ятних дат.

Окрім цього, депутати вирішили звернутися до Верховної Ради з пропозицією ухвалення рішення про визнання червоно-чорного прапора як бойового прапора національно-визвольної боротьби українського народу на законодавчому рівні.

Раніше УНІАН повідомляв, що депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу щодо використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території міста.

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Теги: #прапор#Хмельниччина#бандерівський прапор