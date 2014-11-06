Росія перекинула під Щастя елітну танкову дивізію - ЗМІ
20:52, 06 листопада 2014Суспільство
0 0
6 листопада, близько 16:30 мешканці Луганська чули звуки сильних вибухів у напрямку міста Щастя.
Ілюстративне зображення / vk.com
6 листопада 4-а гвардійськаКантемирівська дивізія була передислокована у район селища Весела гора, що розташоване під Щастям.
Про це луганському сайту Informator.lg.ua повідомило інформоване джерело.
Читайте такожПутін розробив для України свій план «Руської зими» - експерти
Зазначимо також, що 6 листопада, близько 16:30 мешканці Луганська чули звуки сильних вибухів у напрямку міста Щастя.
Нагадаємо, що за словами очевидців, 4-а гвардійська Кантемирівська танкова дивізія раніше квартирувала в районі Луганська.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter