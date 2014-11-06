Росія перекинула під Щастя елітну танкову дивізію - ЗМІ

6 листопада 4-а гвардійськаКантемирівська дивізія була передислокована у район селища Весела гора, що розташоване під Щастям.

Про це луганському сайту Informator.lg.ua повідомило інформоване джерело.

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Зазначимо також, що 6 листопада, близько 16:30 мешканці Луганська чули звуки сильних вибухів у напрямку міста Щастя.

Нагадаємо, що за словами очевидців, 4-а гвардійська Кантемирівська танкова дивізія раніше квартирувала в районі Луганська.