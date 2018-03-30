На Одещині затримали майже 20 тонн хімречовин для ймовірного виготовлення наркотиків

Вантаж хімічних речовин, які можуть використовуватися для виробництва наркотичних або психотропних речовин, їхав з Туреччини на адресу одного з українських підприємств.

В Одеській області митники затримали майже 20 тонн контрабандних прекурсорів.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної фіскальної служби в області, вчора митники запобігли незаконному переміщенню 19,8 тонин хімічної речовини, що прибула на митний пост «Аккерман» Одеської митниці ДФС автомобільним транспортом.

За словами начальника Одеської митниці Олександра Власова, вантаж прямував з Туреччини на адресу одного з українських підприємств.

«Під час документального контролю виникла підозра про можливу спробу незаконного переміщення через митний кордон України прекурсорів без дозвільних документів», - повідомив Власов.

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Управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії спільно з новоствореним управлінням протидії контрабанді Одеської митниці вантаж затримали і взяли його зразки для лабораторного дослідження.

Експертиза підтвердила: хімічна речовина є прекурсором для можливого виготовлення наркотичних або психотропних речовин.

Прекурсори вилучено, їх подальшу долю вирішить суд, вартість зараз встановлює товарознавча експертиза.

Власов також зазначив, що управління протидії контрабанді створене за прикладом підрозділу з протидії тероризму і контрабандній діяльності (АТСЕТ) Митно-прикордонної служби США.

За словами голови Одеської митниці, цей пілотний проект реалізується на базі Одеської митниці ДФС за сприяння програми з експертного контролю та безпеки кордонів (EXBS), яка діє при Посольстві США в Україні. Аналоги таких підрозділів ефективно працюють у 60-ти країнах світу.

Довідка УНІАН: Прекурсори - речовини та їх солі, класифіковані в міжнародних конвенціях як хімічні матеріали, що використовуються для приготування наркотичних і психотропних речовин, а також хімічні речовини і їх солі, що використовуються з аналогічною метою і віднесені Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ України до зазначеної категорії.