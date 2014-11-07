Вчора в Донецьку отримали поранення 15 мирних жителів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що в результаті влучення снарядів 6 листопада були зафіксовані численні руйнування житлового фонду: у Київському районі - на вулиці Світлова, вулиці Горній, вулиці Бубнова, вулиці Засядька і по два будинки на вулиці Чапаєва та проспекті Партизанський; у Куйбишевському районі - два будинки на проспекті Кремлівському, а також повністю зруйновано будинок на вулиці Гаджибекова.

Також було пошкоджено будівлю Донецької торговельно-промислової палати за адресою проспект Київський 87 і магазину «АТБ» на проспекті Кремлівському 23а.

Читайте такожУ Донецьку терористи мішками перераховують гроші в Росію - очевидціУ міськраді повідомили, що минула ніч в Донецьку пройшла напружено, в місті вівся обстріл, епіцентрами якого знову були два райони - Куйбишевський і Київський.

Станом на ранок 7 листопада в місті відносно спокійна обстановка, системи життєзабезпечення міста працюють.

Відсутнє електропостачання в результаті бойових дій у Петровському районі - селище Трудовське; у Куйбишевському районі – 1,2 тис. будинків приватного сектору селища Октябрське і частково знеструмлене селище Застанційне; в Київському районі - знеструмлені будинки приватного сектору в районі залізничного вокзалу.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині залишаються знеструмленими 38 населених пунктів.