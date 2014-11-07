На Донеччині залишаються знеструмленими 38 населених пунктів

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 6 листопада в роботах брали участь 810 енергетиків у складі 257 бригад з використанням 218 одиниць спецтехніки.

Бригади «Донецькобленерго» (ДТЕК) і «ПЕС-Енерговугілля» (ДТЕК) продовжують вести роботи з ремонту й заміни ліній електропередач, пошкоджених у результаті бойових дій.

Проводяться ремонти й заміна дроту, встановлення опор, заміна електроустаткування на Донецькій, Макіївській, Харцизькій, Тельманівській, Єнакіївській, Горлівській, Слов'янській, Ясинуватській ділянках високовольтних ліній електропередачі, пошкоджених у результаті бойових дій.

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3 листопада бригади Шахтарського, Мар‘їнського, Авдіївського, Ясинуватського, Тельманівського, Дебальцевського РЕС «Донецькобленерго» не могли вести відновні роботи через бойові дії, йдеться в повідомленні.