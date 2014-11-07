За час боїв у Луганську постраждали 90 навчальних закладів

У Луганську в результаті збройних сутичок постраждали тією чи іншою мірою 90 установ освіти.

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради з посиланням на начальника Департаменту освіти та молоді Луганської міської ради Валентину Кияшко, на 1 вересня міська влада підготувала до роботи і відкрила 7 шкіл, до яких пішли близько 2 тис. учнів. Станом на 1 жовтня в місті працювала вже 51 школа, навчальним процесом були охоплені понад 3,5 тис. дітей.

За даними прес-служби, на сьогодні в Луганську навчаються 14,5 тис. учнів.

"На жаль, на цьому етапі ми не можемо відкрити 7 шкіл, які були найбільше зруйновані в результаті бомбардувань. Діють у місті майже 50 дитячих садків. І ми продовжуємо роботу з їх відновлення. Плануємо відкривати, бо потреба в дитячих садках на сьогодні існує", - зазначила Кияшко.

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За її словами, основна проблема в роботі установ освіти - існуючі в місті перебої з подачею електрики та водопостачання.

Як повідомляв УНІАН, Луганськ перебуває на території, контрольованій проросійськими бойовиками.

За даними міськради, працівники комунальних служб намагаються нормалізувати подачу води та електроенергії, однак через постійні бойові дії на території області це не вдається.