Журналісти розповіли, як колектори вибивають з людей гроші і погрожують боржникам (відео)

За законом, повертати борги має Державна виконавча служба після рішення суду.

Гранати, стрілянина, різанина: це все новини про відносини українців із колекторами, а по суті - "тітушками", яких банкіри винаймають, щоб стягувати борги із злісних неплатників.

Боржники називають це рекетом, банки - пошуком справедливості, хоча правда, як завжди, десь посередині. Скільки ж коштує найняти "рекетирів у законі" і як їм протидіяти розповіли журналісти програми "Гроші" на каналі 1+1.

"Курс валют шалений, все дорожчає і з грошима в простих українців дедалі гірше. На допомогу приходять кредити, позики, розстрочки… Нажаль, нерідко слідом ідуть колектори. Вже тиждень киянка Олександра та її рідні бояться виходити з дому. Після одного дзвінка її спокійне життя перетворилося на справжнє пекло", - йдеться в сюжеті.

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Таких, як Олександра в Україні дедалі більше. За оцінкою експертів, за минулий рік в позику приватні та корпоративні клієнти взяли близько трильйона гривень, і це тільки в офіційних установах. А скільки заборгували один одному - важко уявити.

За законом, повертати борги має Державна виконавча служба після рішення суду. Але до суду найчастіше не доходить: борги вибивають колектори. "Фактично це юристи або не юристи, які здійснюють діяльність щодо стягнення боргів, але в позасудовому порядку і без надання їм від держави делегованих функцій примусу", - говорить директор департаменту Виконавчої служби Олексій Воробйов.

Фактично, мова йде про позасудові розправи. Втім це не спиняє колекторів, їх все більше і вони все частіше діють проти всіх правил.

"В Україні статус колекторів юридично не визначений, спеціального закону немає", - каже юрист Дмитро Головко.

Окрім фінансової плати за їх послуги колектори зазвичай претендують ще на 10-30% вибитої з боржника суми.

Але жертвами нерідко стають люди, які нікому нічого не винні. Наприклад киянка Олександра: їй та її доньці погрожують і знущаються за кредит, який взяв її дядько, з яким вона давно не спілкується. Вона не підписувала жодних документів і не підтверджувала його особу під час оформлення кредиту.

Утім, це мало цікавить колекторів, для них головне - "вибити гроші будь якою ціною".

При цьому, говорити офіційно про свій нелегальний бізнес колектори не наважуються.

А поки прості українці воюють з колекторами, ті й надалі залишаються поза законом. Беззаконня колекторів влада ніби-то не помічає.