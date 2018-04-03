Дорога спадщина: у Маріуполі залишилися демонтовані пам'ятники Леніну на півмільйона гривень (відео)
13:56, 03 квітня 2018Суспільство
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Демонтовані Іллічі вже два роки лежать у дворі комунального підприємства. Бронзові комуністичні вожді коштують не менше 500 000 гривень.
У Маріуполі просто неба лежати демонтовані Іллічі на півмільйона гривень
У Маріуполі під відкритим небом лежать демонтовані пам'ятники Володимиру Леніну на півмільйона гривень.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Там думають, що робити з радянською спадщиною. Демонтовані Іллічі вже два роки лежать у дворі комунального підприємства. Бронзові комуністичні вожді коштують не менше 500 000 гривень.
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6 тонн бронзи комунальники хочуть виставити на продаж, а куди витратити ці гроші - запитають у городян.
Раніше в Кривому Розі біля пам'ятника жертвам Голодомору розбили "голову" Леніна.
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